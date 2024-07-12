Авиаобстрел Мирнограда: полиция показала последствия российской атаки

Россияне атаковали Мирноград. Фото: полиция

В результате атаки россиян на Мирноград, которая произошла 11 июля, погиб ребенок, также известно о 13 пострадавших. В пресс-службе полиции обнародовали последствия российского авиаобстрела.



«В результате обстрела пострадали трое детей: 15-летний парень погиб на месте, еще двое подростков, 13-летние девочка и парень, получили травмы», — говорится в сообщении.





Кроме того, ранения получили четверо мужчин в возрасте 37, 37, 46, 50 лет и семь женщин — 22, 23, 39, 40,40, 43, 60 лет.

На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики полиции.



Ранее мы писали, что российская армия 11 июля атаковала Мирноград, сбросив пять авиационных бомб УМПБ Д-30.