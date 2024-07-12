Авіаобстріл Мирнограда: поліція показала наслідки російської атаки

Росіяни атакували Мирноград. Фото: поліція

Внаслідок атаки росіян на Мирноград, яка сталася 11 липня, загинула дитина, також відомо про 13 постраждалих. У пресслужбі поліції оприлюднили наслідки російського авіаобстрілу.



«Внаслідок обстрілу постраждали троє дітей: 15-річний хлопець загинув на місці, ще двоє підлітків, 13-річна дівчинка та хлопець дістали травми», — йдеться у повідомленні.





Крім того, поранення отримали четверо чоловіків віком 37, 37, 46, 50 років та семеро жінок — 22, 23, 39, 40,40, 43, 60 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції.



Раніше ми писали, що російська армія 11 липня атакувала Мирноград, скинувши п'ять авіаційних бомб УМПБ Д-30.