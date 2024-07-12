Графики отключения света в субботу будут мягче

В субботу, 13 июля, облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно с 6:00 до 19:00, в остальные часы будут задействованы сразу три очереди отключений. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».



Сегодня, в пятницу, ограничения действуют с 14:00 до 24:00 — в это время действует одновременное отключение по четыре очереди, в остальные часы — три.



Применение ограничений до трех из шести очередей означает, что света одновременно не будет примерно у половины потребителей. Четыре очереди — ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.



Информацию о графиках отключений в каждом регионе следует смотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.