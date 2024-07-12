Графіки відключення світла в суботу будуть м'якшими

У суботу, 13 липня, обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно з 6:00 до 19:00, в решту годин діятимуть одразу три черги відключень. Про це повідомила компанія «Укренерго».



Сьогодні, у п'ятницю, обмеження діють з 14:00 до 24:00 — у цей час діє одночасне відключення по чотири черги, решта — три.



Застосування обмежень до трьох із шести черг означає, що світла одночасно не буде приблизно у половини споживачів. Чотири черги — обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.



Інформацію про графіки відключень у кожному регіоні слід дивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.