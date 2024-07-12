Обстрел Мирнограда и Константиновки: названо число жертв

Стали известны подробности обстрелов Мирнограда и Константиновки Донецкой области днем 12 июля. По меньшей мере 4 человека погибли и 9 ранены. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Второй день подряд под удар попадает Мирноград. По предварительной информации, сегодня в городе было два попадания: возле админздания и возле остановки общественного транспорта. На данный момент известно о 2 погибших и 6 раненых. Окончательное количество жертв и поврежденного имущества еще неизвестно.

В Константиновке оккупанты попали по территории предприятия, убили 2 людей и 3 ранили.

Напомним, что утром 12 июля город Николаевка в Краматорском районе Донецкой области попал под обстрел армии РФ.