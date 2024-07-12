В России YouTube стал работать медленнее — причины

Российские пользователи сети заметили замедление YouTube, начиная с 11 июля. Компания «Ростелеком» в свою очередь предупредила о технических проблемах в работе кэширующих серверов Google в России (Global Google Cash). Их в России не обновляли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это может вызвать снижение качества работы видеосервиса YouTube.



«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — отмечает российская госкомпания.



Роскомнадзор сообщил, что ему «нечего добавить» к сообщению оператора.



Как пишет The Bell, Google до войны активно наращивал серверные мощности и в России. Практически любой российский оператор, в том числе небольшой, мог получить от компании свой кеширующий сервер. Это позволяло раздавать контент YouTube на местах, а не каждый раз получать его из Москвы. По оценкам на конец 2023 года, с начала 2022 года число кэширующих серверов Google в России сократилось с 700 до 450.



В российском правительстве уже давно рассматривают возможность полного блокирования сервиса или же его замедление.



По данным издания «Медуза», причиной медленной работы YouTube стали не серверы, а действия российских властей.