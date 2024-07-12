В Росії YouTube почав працювати повільніше — причини

Російські користувачі мережі помітили уповільнення YouTube починаючи з 11 липня. Компанія «Ростелеком» своєю чергою попередила про технічні проблеми в роботі серверів кешуючих Google в Росії (Global Google Cash). Їх у Росії не оновлювали з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це може спричинити зниження якості роботи відеосервісу YouTube.



«Через проблеми з експлуатацією зазначеного обладнання та неможливість його розширення в умовах зростання оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, у тому числі на пірингових стиках. Це може вплинути на швидкість завантаження та якість відтворення роликів в YouTube у абонентів усіх російських операторів», — зазначає російська держкомпанія.



Роскомнагляд повідомив, що йому «нічого додати» до повідомлення оператора.



Як пише The Bell, Google до війни активно нарощував серверні потужності й у Росії. Практично будь-який російський оператор, у тому числі невеликий, міг отримати від компанії свій сервер, що кешує. Це дозволяло роздавати контент YouTube на місцях, а не щоразу отримувати його з Москви. За оцінками на кінець 2023 року, з початку 2022 року кількість кешуючих серверів Google у Росії скоротилася з 700 до 450.



У російському уряді вже давно розглядають можливість повного блокування сервісу або його уповільнення.



За даними видання «Медуза», причиною повільної роботи YouTube стали не сервери, а дії російської влади.