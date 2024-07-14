Из прифронтового поселка Луганщины эвакуировали местного жителя

Недавно прошла эвакуация из деоккупированного поселка Луганской области. Местный житель отправился в Донецкую область. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
«Еще один человек согласился уехать из прифронтового села. Это — 60-летний житель Невского. Ему помогли добраться до Славянска, где живут родственники», — отметил он.
Лысогор добавил, что власти Краснореченской военной администрацией будут оказывать всю необходимую помощь эвакуированному.
Ранее мы писали, что в Харьковской и Донецкой областях из отдельных населенных пунктов эвакуируют более 200 детей. Как сообщает министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, эвакуация — обязательная.
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