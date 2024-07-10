Из-за частых обстрелов более 200 семей с детьми принудительно эвакуируют из Харьковской и Донецкой областей

В Харьковской и Донецкой областях из отдельных населенных пунктов эвакуируют более 200 детей. Как сообщает министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, эвакуация — обязательная.



«Из-за ситуации с безопасностью в отдельных населенных пунктах Харьковской и Донецкой областей ввели принудительную эвакуацию детей. Решение Харьковской и Донецкой ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — сообщили в министерстве.



В частности, одобрена обязательная эвакуация принудительным способом 186 детей с их семьями из 38 населенных пунктов Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Такую эвакуацию планируют провести в течение 60 дней.



В Донецкой области речь идет о населенных пунктах Лиманской и Ильиновской территориальных громад Краматорского района. Оттуда в общей сложности планируется эвакуировать 38 детей с их родителями или другими законными представителями.