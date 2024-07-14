З прифронтового селища Луганщини евакуювали місцевого жителя

Нещодавно відбулася евакуація з деокупованого селища Луганської області. Місцевий житель вирушив до Донецької області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Ще одна людина погодилася виїхати з прифронтового села. Це 60-річний житель Невського. Йому допомогли дістатися Слов'янська, де живуть родичі», — зазначив він.



Лисогор додав, що влада Красноріченської військової адміністрації надаватиме всю необхідну допомогу евакуйованому.



Раніше ми писали, що у Харківській та Донецькій областях з окремих населених пунктів евакуювали понад 200 дітей. Як повідомляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, евакуація обов'язкова.