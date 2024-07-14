Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов

Разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ. Фото: ГУР МОУ

Украинские военнослужащие сожгли на фронте комплекты для ведения разведки российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Как отмечается, данную спецоперацию провели операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР МО Украины «Firebird».



«Успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны 14 июля сбили две ракеты и четыре беспилотника.