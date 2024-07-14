Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов

Украинские военнослужащие сожгли на фронте комплекты для ведения разведки российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, данную спецоперацию провели операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР МО Украины «Firebird».
«Успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков», — говорится в сообщении.
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