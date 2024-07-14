Розвідники спалили комплекси зв`язку, спостереження та базування російських окупантів

Розвідники спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ. Фото: ГУР МОУ

Українські військовослужбовці спалили на фронті комплекти для розвідки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Як зазначається, цю спецоперацію провели оператори FPV-дронів спецпідрозділу ГУР МО України «Firebird».



«Успішно вражені комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування російських загарбників», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони 14 липня збили дві ракети та чотири безпілотники.