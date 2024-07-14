Оккупанты обстреляли Никополь: двое людей пострадали, повреждены дома и ЛЭП

Российские войска 14 июля обстреляли Никополь из артиллерии. В результате ударов двое людей пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванный вражескими снарядами электропровод. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти», — отметил он.
По словам Лысака, в медицинское учреждение был госпитализирован 70-летний мужчина, у него диагностировали осколочные ранения.
Кроме того, в городе повреждены жилые дома, заборы и линии электропередач.
Ранее мы писали, что в результате ударов россиян по Никопольщине пострадали четверо мирных граждан, оккупанты применяли дроны-камикадзе и артиллерию.
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