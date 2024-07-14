Оккупанты обстреляли Никополь: двое людей пострадали, повреждены дома и ЛЭП

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российские войска 14 июля обстреляли Никополь из артиллерии. В результате ударов двое людей пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванный вражескими снарядами электропровод. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти», — отметил он.





По словам Лысака, в медицинское учреждение был госпитализирован 70-летний мужчина, у него диагностировали осколочные ранения.



Кроме того, в городе повреждены жилые дома, заборы и линии электропередач.



Ранее мы писали, что в результате ударов россиян по Никопольщине пострадали четверо мирных граждан, оккупанты применяли дроны-камикадзе и артиллерию.