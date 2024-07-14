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Окупанти обстріляли Нікополь: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки та ЛЕП

14 липня 2024, 14:11

Окупанти обстріляли Нікополь: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки та ЛЕП

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російські війська 14 липня обстріляли Нікополь з артилерії. Внаслідок ударів двоє людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«69-річна жінка зазнала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати», — зазначив він.



За словами Лисака, госпіталізовали 70-річного чоловіка, у нього діагностували осколкові поранення.

Крім того, у місті пошкоджено житлові будинки, паркани та лінії електропередач.

Раніше ми писали, що внаслідок ударів росіян по Нікопольщині постраждали четверо мирних громадян, окупанти застосовували дрони-камікадзе та артилерію.

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