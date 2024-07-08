Россияне нанесли удары по Никопольщине: ранены четверо мирных жителей

Результат обстрелов РФ в Днепропетровской области. Фото: Лысак / Telegram

В результате ударов россиян по Никопольщине пострадали четверо мирных граждан, оккупанты применяли дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто», — уточнил он.



По словам начальника областной военной адмиинистрации, возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили. Ночью подразделение воздушного командования «Восток» уничтожило над областью БпЛА противника.



Напомним, в Харьковской области автомобиль наехал на мину, в результате подрыва погибла целая семья.