Удар по Мирнограду, є жертва та постраждалі: продовжуються пошукові роботи

Росіяни атакували Мирноград. Фото: прокуратура

Місто Мирноград Донецької області ввечері 14 липня потрапило під російський обстріл. Оодин зі снарядів влучив в багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки одна людина загинула, поранені 7 людей. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА.



«Ситуація під контролем Мирноградської міської військової адміністрації. Минулої доби наша громада кілька разів потрапила під ворожий обстріл. 1 особа загинула та 7 поранено», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що у місті продовжуються пошукові роботи.





Також залучено до ліквідації пожежі рятувальні підрозділи.



У прокуратурі зазначили, що загинула жінка 40 років, шестеро цивільних віком від 40 до 84 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.





«Чотирьох жінок та двох чоловіків доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, забоями та різаними ранами. У двох пенсіонерів до того ж діагностовано отруєння чадним газом», — повідомили у відомстві.



Попередньо, окупанти вдарили по місту УМПБ Д-30СН. В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок.



Раніше ми писали, що в Донецькій області 11 людей за 14 липня дістали поранення.