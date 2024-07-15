У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів

У Маріуполі чути вибухи. Фото: скрин

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вранці, 15 липня, лунали вибухи. Відомо про роботу російської протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві жителі та радник мера міста Петро Андрющенко.



Як зазначається, над містом «щось» збили.



Крім того, російські окупанти підняли авіацію — літаки на малій висоті летіли у бік Запоріжжя та гелікоптери над селом Талаківка (Маріупольська громада) у напрямку Волновахи Донецької області.

Раніше ми писали, що в результаті ракетної атаки ЗСУ в аеропорту Маріуполя 12 липня було вражено позицію С-300 протиповітряної оборони РФ.