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Германия должна поставить Украине ракеты Taurus в ответ на покушение на главу Rheinmetall — главред BILD

15 июля 2024, 12:53

Германия должна поставить Украине ракеты Taurus в ответ на покушение на главу Rheinmetall — главред BILD

Главный редактор BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в «заячьей трусости» после новостей о срыве покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом написало немецкое издание BILD.

«Тактика германского правительства поддерживать Украину, но "не раздражать" Путина провалилась. Если информация о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера окажется правдой, ответ может быть только один: мы ДОЛЖНЫ поставить ракеты Taurus в Украину! Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте. Это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия — наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира. Не вопрос, мы все хотим мира. Но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера. Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно!», — заявила Марион Хорн. 

Напомним, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине.

Также Украина и Rheinmetall заключили контракт на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и двух танков для обучения водителей. 

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