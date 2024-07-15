Німеччина має поставити Україні ракети Taurus у відповідь на замах на главу Rheinmetall — головний редактор BILD

Головний редактор BILD Маріон Хорн звинуватила владу Німеччини в «заячому боягузтві» після новин про зрив замаху на голову оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це пише німецьке видання BILD.



«Тактика німецького уряду підтримувати Україну, але "не дратувати" Путіна провалилася. Якщо інформація про російську змову з метою вбивства глави Rheinmetall Арміна Паппергера виявиться правдою, відповідь може бути тільки одна: ми ПОВИННІ поставити ракети Taurus в Україну! Путін має відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні. І я очікую, що наш уряд тепер зробить все, що в його силах, щоб покласти край залежності від розвідки США. Це означає повну технологічну та кадрову модернізацію спецслужб, щоб покласти край добровільній німецькій сліпоті. Це нісенітниця, коли канцлер Шольц у Вашингтоні погоджується з комюніке НАТО про те, що Росія — наш головний противник, а вдома прикидається канцлером миру. Не питання, ми всі хочемо миру. Але з путінською Росією ми зможемо досягти його лише з позиції сили. Заяче боягузтво Німеччини Путін не сприймає серйозно. Але Шольц та СДПН все ще застрягли у вчорашньому дні. Вчиняючи так, вони наражають на небезпеку нас і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі Путін. І мої діти також. Навіть 10% умиротворення – це на 10% більше, ніж потрібно!», – заявила Маріон Хорн.



Нагадаємо, один з найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні.



Також Україна та Rheinmetall уклали контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв.