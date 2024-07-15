На Донетчине отключалась высоковольтная воздушная линия из-за обстрелов оккупантов

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Донецкой области произошло обесточивание местной подстанции из-за обстрелов со стороны РФ.



В ведомстве добавили, что из-за российских атак выключалась высоковольтная воздушная линия, это и привело к обесточиванию подстанции. Однако потребители не обесточивались.



Кроме того, по состоянию на утро 15 июля без напряжения 126 населенных пунктов, всего — более 81 тыс. абонентов.



Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже в этом месяце, с 20-х числах июля улучшится ситуация с электроснабжением.