На Донеччині відключалася високовольтна повітряна лінія через обстріл окупантів

У Міністерстві енергетики України повідомили, що на Донеччині сталося знеструмлення місцевої підстанції через обстріл з боку РФ.



У відомстві додали, що через російські атаки вимикалася високовольтна повітряна лінія, це й призвело до знеструмлення підстанції. Проте споживачі не знеструмлювалися.



Крім того, станом на ранок 15 липня без напруги 126 населених пунктів, загалом — понад 81 тис. абонентів.



Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вже цього місяця, у 20-х числах липня, покращиться ситуація з електропостачанням.