Относительное большинство тыловой Украины – 44% – считает, что время для начала официальных мирных переговоров с Россией пришло. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственный опрос.

В то же время 35% думают, что это не так. Многие при этом находятся в серой зоне тех, кто неопределился – 21%.

«И здесь очень важно учесть региональный срез. Потому что уже на этом первом вопросе четко видны тенденции, которые сохраняются на протяжении всего исследования. Ожидаемо, что центр стоит ближе всех к среднему показателю по Украине, однако в сторону увеличения: почти половина – 49% – жителей центральной Украины спокойно воспримут информацию о начале официальных переговоров с Россией. Также не удивляет, что самый низкий показатель в числе тех, кто готов к переговорам, дал запад Украины – 35%. Важно сказать, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а каждый день атакуемый российскими КАБ восток. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам. И почти столько же – 34% – против них. А теперь еще одна показательная цифра юга Украины, которая также тенденция. 60% жителей юга считают, что время для официальных переговоров с Россией пришло. Это почти на 16% превышает средний показатель по Украине», – отметили в издании.

Сформированной украинской официальной позиции, которая бы свидетельствовала о готовности к переговорам – нет. Она размашисто переходит из публичных требований границ 1991 года к стамбульским условно парафированным документам 2022-го. «Под ковром» россияне могут быть подвижны. Но и публично – тоже. Свою позицию по Украине Путин четко сформулировал за день до начала Саммита мира в Швейцарии, заявив, что Россия может прекратить войну при определенных условиях, которые и украинская власть, и западные партнеры справедливо назвали ультиматумом.

Так, 83% украинцев точно не согласятся на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в рамках их административных границ. Россия не может рассчитывать и на то, что украинцы согласятся официально отдать эти области агрессору – 84% против. Также 77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены. А вот насчет того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции, мнения разошлись: 58% жителей против, 22% – за.

«Теперь смотрим регионы: только 9% жителей западной Украины допускают внесение подобных изменений в Конституцию. Центр дал 25% согласных, восток – 23%. Ну и мы ж помним настроения юга? И не зря: 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины. Если посмотреть на эту цифру в разрезе возраста, то к нейтралитету больше склоняются южане в возрасте 60+», – подчеркнули в «Зеркале недели».

Напомним, что в Украине мобилизация в мае и июне выросла в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.