В Украине мобилизация в мае и июне выросла в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами – Reuters

Укранские военные. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле снизил призывной возраст до 25 лет и подписал изменения в порядке мобилизации, вступившие в силу в мае, обязав мужчин в возрасте до 60 лет обновлять личные данные в пунктах призыва или онлайн. Об этом пишет издание Reuters.

Несмотря на то, что данные о вербовке остаются «окутанными тайной военного времени», некоторые политические и военные чиновники заявили, что изменения, включая кампанию по увеличению добровольного набора, вернули мобилизационные усилия через два месяца.

Украинские военные в письменном заявлении изданию Reuters сообщили, что уровень призыва повысился более чем в два раза в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами, не предоставив цифр. Спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник назвал это «положительной тенденцией». Средний возраст мобилизованного остался прежним – около 40 лет.

Напомним, что Россия в мае и июне потеряла рекордное количество военных в Украине.