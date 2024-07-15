В Україні 44% людей вважають, що час переговорів із РФ настав, але більшість не згодна пристати на умови Путіна – опитування

Відносна більшість тилової України – 44% – вважає, що час для початку офіційних мирних переговорів із Росією настав. Про це пише видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власне опитування.

Водночас 35% людей гадають, що це не так. Багато хто при цьому перебуває у сірій зоні з тих, хто не визначився – 21%.

«І тут дуже важливо врахувати регіональний зріз. Тому що вже на цьому першому питанні чітко видно тенденції, що зберігаються протягом усього дослідження. Очікується, що центр стоїть найближче до середнього показника по Україні, однак у бік збільшення: майже половина – 49% – жителів центральної України спокійно сприймуть інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Також не дивує, що найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України – 35%. Важливо сказати, що все-таки не захід найбільше не хоче переговорів, а щодня атакований російськими КАБами схід. Лише 33% жителів сходу України готові до переговорів. І майже стільки ж – 34% – проти них. А тепер ще одна показова цифра півдня України, яка також є тенденцією. 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав. Це майже на 16% перевищує середній показник по Україні», – зазначили у виданні.

Сформованої української офіційної позиції, яка свідчила б про готовність до переговорів, немає. Вона широко переходить з публічних вимог кордонів 1991 року до стамбульських умовно парафованих документів 2022-го. «Під килимом» росіяни можуть бути рухливими. Але й публічно – також. Свою позицію щодо України Путін чітко сформулював за день до початку Саміту миру у Швейцарії, заявивши, що Росія може припинити війну за певних умов, які й українська влада, і західні партнери слушно назвали ультиматумом.

Так, 83% українців точно не погодяться на виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Росія не може сподіватися й на те, що українці погодяться офіційно віддати ці області агресору – 84% проти. Також 77% українців не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані. А от щодо того, що нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції, думки розділилися: 58% проти, 22% – за.

«Тепер дивимося регіони: лише 9% жителів західної України допускають внесення подібних змін до Конституції. Центр дав 25% згодних, схід – 23%. Ну і ми пам'ятаємо настрої півдня? І не дарма: 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України. Якщо подивитися на цю цифру в розрізі віку, то до нейтралітету більше схиляються жителі півдня у віці 60+», – наголосили у «Дзеркалі тижня».

Нагадаємо, що в Україні мобілізація у травні та червні зросла вдвічі порівняно з попередніми двома місяцями.