«Это полностью закрытое небо»: Зеленский рассказал, сколько нужно Украине систем ПВО Patriot

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по его словам, Patriot – это не единственная система, которая нужна Украине.

«Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно именно Patriot. Хотя это не единственная система, которая нам нужна. Работает комплекс в защите. Одни Patriot не смогут работать. Patriot – самые главные в этой обобщенной системе. Они самые мощные, потому ничто не работает с баллистикой. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем. Это полностью закрытое небо Украины. Но я не могу вам сказать, сколько у нас их есть или будет», – заявил Зеленский.

Напомним, что 20 июня Румыния приняла решение передать Украине систему ПВО Patriot.