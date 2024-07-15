«Це повністю закрите небо»: Зеленський розповів, скільки потрібно Україні систем ППО Patriot

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Україна потребує 25 систем протиповітряної оборони Patriot, щоб повністю закрити небо. Про це на пресконференції повідомив президент України Володимир Зеленський.

Проте, за його словами, Patriot – це не єдина система, яка потрібна Україні.

«Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно саме Patriot. Хоча це не єдина система, яка нам потрібна. Працює комплекс у захисті. Одні Patriot не зможуть працювати. Patriot – найголовніші у цій узагальненій системі. Вони найпотужніші, бо ніщо не працює з балістикою. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібні 25 систем. Це повністю закрите небо України. Але я не можу вам сказати, скільки у нас їх є чи буде», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 20 червня Румунія ухвалила рішення передати Україні систему ППО Patriot.