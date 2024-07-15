Небо над резиденцией Путина прикрывает «Панцырь» — спутниковый снимок

Рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае установили систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Как пишет «Радио Свобода», ПВО установлено на башне, такой же как ранее были замечены для установки ПВО в Московской области. Она находится в лесу на острове Рябиновый в 3,7 километра от валдайской «дачи» Путина.

Башню с установленным на ней ЗРК хорошо видно на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года. Издание установило, что эту позицию ПВО соорудили в марте 2024 года. В начале года российские медиа указывали, что атаки украинских дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на «защиту стратегически важного объекта на Валдае».

Фотографию еще одного «Панциря», якобы установленного рядом с валдайской резиденцией Путина в деревне Ящерово, в январе 2023 года публиковало издание «Агентство».