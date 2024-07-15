Небо над резиденцією Путіна прикриває «Панцир» — супутниковий знімок

Поряд із резиденцією Володимира Путіна на Валдаї встановили систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Як пише «Радіо Свобода», ППО встановлено на вежі, так само як раніше були помічені для встановлення ППО в Московській області. Вона розташована в лісі на острові Рябіновий за 3,7 кілометри від валдайської «дачі» Путіна.

Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. Видання встановило, що цю позицію ППО спорудили у березні 2024 року. На початку року російські медіа зазначали, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на «захист стратегічно важливого об'єкту на Валдаї».

Фотографію ще одного «Панцира», нібито встановленого поряд із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерове, у січні 2023 року публікувало видання «Агентство».