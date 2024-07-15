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«ДНР» запланировала «праздник», но Путин не поедет на оккупированную часть Донбасса

15 июля 2024, 21:38

«ДНР» запланировала «праздник», но Путин не поедет на оккупированную часть Донбасса

На оккупированной территории Донецкой области анонсировали открытие нескольких объектов металлургии. 

При этом их должен презентовать президент страны-оккупанта Владимир Путин. Однако сам он не приедет в оккупацию — приветственную речь он произнесет онлайн. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

День металлурга в этом году отмечают 21 июля. Большая часть объектов металлургии на оккупированной территории с 2015 года находится в упадке из-за боевых действий и хищений на предприятиях вооруженными группировками РФ и местными боевиками. 

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