«ДНР» запланувала «свято», але Путін не поїде на окуповану частину Донбасу

На окупованій території Донецької області анонсували відкриття кількох об'єктів металургії.



При цьому їх має презентувати президент країни-окупанта Володимир Путін. Однак сам він не приїде в окупацію — вітальну промову він скаже онлайн. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.



Цьогорічний день металурга відзначають 21 липня. Більша частина об'єктів металургії на окупованій території з 2015 року знаходиться в занепаді через бойові дії та розкрадання підприємств військовими угрупованнями РФ та місцевими бойовиками.