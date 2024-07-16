Марьяну Безуглую внесли в базу «Миротворца»

Марьяна Безуглая. Фото: Слово и Дело

Народного депутата Марьяну Безуглую добавили в базу сайта «Миротворец» с формулировкой «за дискредитацию украинской власти, ВСУ и действия, направленные на деморализацию войска».

Сотрудники сайта сообщают, что Безуглую внесли в базу за «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемой Россией в информационной войне против Украины».

Напомним, в начале января народного депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности.