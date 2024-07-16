Мар'яну Безуглу внесли до бази «Миротворця»

Мар'яна Безугла. Фото: Слово та Діло

Народного депутата Мар'яну Безуглу додали до бази сайту «Миротворець» із формулюванням «за дискредитацію української влади, ЗСУ та дії, спрямовані на деморалізацію війська».

Співробітники сайту повідомляють, що Безуглу внесли до бази за «усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, дискредитацію, деморалізацію та перешкоджання діяльності ЗСУ, розкол громадянського суспільства, поширення інформації, що містить державну таємницю та яку використовує Росія в інформаційній війні проти України».

Нагадаємо, на початку січня народного депутата від «Слуги народу» Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.