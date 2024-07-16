Литва пообещала передать Украине энергетическое оборудование на более 50 млн евро

Литва анонсировала, что передаст Украине энергетическое оборудование на более 50 млн евро, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



Речь идет о более 300 единицах важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3.



«Литва — не просто партнер, а надежный друг Украины, который поддерживает нас с первых дней полномасштабной российской агрессии. Оборудование, которое предоставляется литовскими компаниями, поможет энергетикам восстановить поврежденную российскими атаками энергетическую инфраструктуру и вернуть свет и тепло в дома тысяч украинцев. Спасибо нашим партнерам за эту поддержку», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Ранее мы писали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в области безопасности на 225 миллионов долларов для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны.