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Литва пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання на понад 50 млн євро

16 липня 2024, 15:05

Литва пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання на понад 50 млн євро

Литва анонсувала, що передасть Україні енергетичне обладнання на понад 50 млн євро, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Йдеться про понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

«Литва — не просто партнер, а надійний друг України, який підтримує нас з перших днів повномасштабної російської агресії. Обладнання, яке надається литовськими компаніями, допоможе енергетикам відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру і повернути світло й тепло в домівки тисяч українців. Дякуємо нашим партнерам за цю підтримку», — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки на 225 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. 

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