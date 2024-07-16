Город Украинск Донецкой области второй раз за день попал под российский обстрел

Второй раз за день 16 июля войска РФ обстреляли город Украинск в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.
«16 июля, примерно в 11:10, российские оккупационные войска обстреляли Украинск из РСЗО “Ураган”», — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены 4 двухэтажных жилых многоквартирных дома, частные гаражные помещения и автомобили.
«Пострадавших и погибших, к счастью, нет», — отметили в Селидовской ГВА.
Ранее сообщалось, что примерно в 07:00 16 июля российские оккупанты обстреляли город Украинск. В результате ранен один человек.
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