Город Украинск Донецкой области второй раз за день попал под российский обстрел

Российские войска повторно обстреляли город Украинск в Донецкой области. Фото: Селидовская ГВА.

Второй раз за день 16 июля войска РФ обстреляли город Украинск в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

«16 июля, примерно в 11:10, российские оккупационные войска обстреляли Украинск из РСЗО “Ураган”», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 4 двухэтажных жилых многоквартирных дома, частные гаражные помещения и автомобили.

«Пострадавших и погибших, к счастью, нет», — отметили в Селидовской ГВА.

Ранее сообщалось, что примерно в 07:00 16 июля российские оккупанты обстреляли город Украинск. В результате ранен один человек.