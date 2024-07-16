Войска РФ утром ударили по Украинску: есть пострадавший, повреждены дома

Россияне обстреляли Украинск. Фото: Селидовская ГВА

Оккупационная армия РФ 16 июля атаковала город Украинск Селидовской громады Донецкой области. В результате ударов есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

«Примерно в 07-00 российские оккупанты обстреляли город Украинск», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что один человек получил ранения, также повреждены 2 четырехэтажных жилых дома.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе ночью 16 июля прогремели мощные взрывы.