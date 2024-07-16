Місто Українськ Донецької області вдруге за день потрапило під російський обстріл

Російські війська повторно обстріляли місто Українськ на Донеччині. Фото: Селидівська МВА.

Вдруге за день 16 липня війська РФ обстріляли місто Українськ у Покровському районі Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«16 липня, приблизно об 11:10, російські окупаційні війська обстріляли Українськ з РСЗВ "Ураган"», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 двоповерхові житлові багатоквартирні будинки, приватні гаражні приміщення та автомобілі.

«Постраждалих і загиблих, на щастя, немає», — зазначили у Селидівській МВА.

Раніше повідомлялося, що приблизно о 07:00 16 липня російські окупанти обстріляли місто Українськ. В результаті поранено одну людину.