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Місто Українськ Донецької області вдруге за день потрапило під російський обстріл

16 липня 2024, 16:23

Місто Українськ Донецької області вдруге за день потрапило під російський обстріл

Російські війська повторно обстріляли місто Українськ на Донеччині. Фото: Селидівська МВА. Російські війська повторно обстріляли місто Українськ на Донеччині. Фото: Селидівська МВА.

Вдруге за день 16 липня війська РФ обстріляли місто Українськ у Покровському районі Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«16 липня, приблизно об 11:10, російські окупаційні війська обстріляли Українськ з РСЗВ "Ураган"», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 двоповерхові житлові багатоквартирні будинки, приватні гаражні приміщення та автомобілі.

«Постраждалих і загиблих, на щастя, немає», — зазначили у Селидівській МВА.

Раніше повідомлялося, що приблизно о 07:00 16 липня російські окупанти обстріляли місто Українськ. В результаті поранено одну людину.

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Обстріл Українськ Покровський район

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