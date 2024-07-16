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Российский «Шахед», утром атаковавший Украину, упал и взорвался на территории Беларуси

16 июля 2024, 22:30

Российский «Шахед», утром атаковавший Украину, упал и взорвался на территории Беларуси

Место падения «Шахеда» на территории Беларуси. Фото: «Беларускі Гаюн» Место падения «Шахеда» на территории Беларуси. Фото: «Беларускі Гаюн»

Дрон-камикадзе «Шахед», который залетел в Беларусь 16 июля около 08:40, разбился в Октябрьском районе Гомельской области. Об этом сообщил мониторинговый канал «Беларускі Гаюн».

«Шахед» упал между городским поселком Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Во время падения дрон взорвался, что прямо подтверждает то, что «шахеды», которые залетают на территорию Беларуси, никакие не «учебные» или «разведывательные», а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины.

Напомним, что с вечера 15 июля и по утро 16 июля «шахеды» атаковали Украину. Два из них были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.

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