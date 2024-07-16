Російський «Шахед», який вранці атакував Україну, впав і вибухнув на території Білорусі

Місце падіння «Шахеда» на території Білорусі. Фото: «Білоруські Гаюн»

Дрон-камікадзе «Шахед», який залетів до Білорусі 16 липня близько 08:40, розбився в Жовтневому районі Гомельської області. Про це повідомив моніторинговий канал «Беларускі Гаюн».

«Шахед» упав між міським селищем Паричі та агромістечком Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Під час падіння дрон вибухнув, що прямо підтверджує те, що «шахеди», які залітають на територію Білорусі, ніякі не «навчальні» чи «розвідувальні», а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України.

Нагадаємо, що з вечора 15 липня та до ранку 16 липня «шахеди» атакували Україну. Два з них були локально втрачені у повітряному просторі Білорусі.