Греція має намір продати США понад 30 винищувачів F-16 для передачі Україні

Американський винищувач F-16. Фото: Getty Images

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

За інформацією джерел видання, Афіни планують продати ці літаки назад до США. Там їх модернізують та передадуть Україні.

В обмін Комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. Країна також планує модернізувати 82 одиниці F-16 до Block-70 та закупити у Франції 24 винищувачі Dassault Rafale четвертого покоління.

Один із представників ВПС Греції зазначив, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. За його словами, має бути кворум приблизно з 200 літаків, чого неможливо досягти з більш сучасними та дороговартісними винищувачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряди Данії та Нідерландів передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва за підтримки США. Наразі триває процес передачі F-16. І вже влітку українські пілоти почнуть літати на цих винищувачах.