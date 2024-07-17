Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Двоє людей евакуювалися з прифронтової Луганської області

17 липня 2024, 11:31

Двоє людей евакуювалися з прифронтової Луганської області

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з прифронтової Макіївки вдалося вивести 2 цивільних. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами глави регіону, зараз евакуйовані перебувають у безпечному місці на Донеччині, звідки планують поїхати до родичів на Черкащину.

«Красноріченська військова адміністрація супроводжує евакуйованих, допомагаючи у вирішенні поточних питань», — зазначив він.

Лисогор закликав місцевих жителів евакуюватися, оскільки росіяни щодня обстрілюють населені пункти Луганщини.

Крім того, за його словами, загарбники 16 липня гатили по Макіївці та Невському з артилерії. Також намагалися просунутися поблизу Андріївки.

Раніше ми писали, що нещодавно відбулася евакуація із деокупованого селища Луганської області. Місцевий житель вирушив до Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Події
евакуація

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
07:21
Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:48
На Луганщині окупанти забирають житло переселенців і передають його росіянам, що приїжджають
23:30
Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС – Росія: Орбан хоче примирення
20:09
СБУ повідомила про підозру окупаційним «мерам» Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову
17:29
Екоцид у Маріуполі: окупанти перетворили річку Кальчик на болото
14:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
07:20
Вночі в Маріуполі лунали вибухи, місто частково знеструмлено
23:10
Головне за день: РФ виводить флот із Криму. Українці готові до переговорів?
21:38
«ДНР» запланувала «свято», але Путін не поїде на окуповану частину Донбасу
20:37
«ДНР»: за день в окупації загинула одна людина та одна поранена
15:46
РФ вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту
12:43
У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів
11:14
В Українську Донецької області вранці пролунав вибух
08:01
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Обстріл Мирнограда. Замах на Трампа
23:27
Головне за день: Росармія наближається до траси Костянтинівка-Покровськ. Обстріл автобуса у Мирнограді
11:05
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
23:57
Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ
22:30
У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку
22:00
В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон
усі новини
13:58
Мобільних операторів в Україні зобов'язали забезпечити абонентам 10 годин зв'язку за відсутності світла
13:51
Енергетики достроково закінчили ремонт атомного енергоблока: на що варто чекати українцям
12:50
У Польщі підлітка з України побили та відрубали йому палець
11:56
З 17 липня чоловіки без військового квитка не зможуть виїхати за кордон: подробиці
11:37
Греція має намір продати США понад 30 винищувачів F-16 для передачі Україні
11:31
Двоє людей евакуювалися з прифронтової Луганської області
10:51
Війська РФ обстріляли Донецьку область 20 разів за добу: подробиці російських атак
10:27
Німеччина збирається вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року
10:04
Два танкери з російським вантажем були атаковані єменськими хуситами
09:59
Понад 1100 окупантів та 11 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ
08:46
На Донеччині за добу через обстріли загинув один житель та семеро поранені
08:01
Сьогодні Україна та РФ планують здійснити великий обмін полоненими — ЗМІ
07:21
Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:48
На Луганщині окупанти забирають житло переселенців і передають його росіянам, що приїжджають
23:30
Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС – Росія: Орбан хоче примирення
23:09
У Бєлгородській області РФ обмежують доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною
22:30
Російський «шахед», який вранці атакував Україну, впав і вибухнув на території Білорусі
20:09
СБУ повідомила про підозру окупаційним «мерам» Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову
18:58
Удар по Покровську: російська авіація скинула на місто три авіабомби, є поранені
18:23
ЗСУ вночі ракетами ATACMS вдарили по комплексу С-300 під Маріуполем: уражені пускові установки та РЛС
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по російському комплексу С-300 під Маріуполем. Фото: кадр із відео ЗСУ вночі ракетами ATACMS вдарили по комплексу С-300 під Маріуполем: уражені пускові установки та РЛС
16 липня, 18:23
Дим над Покровськом після російського обстрілу. Фото: кадр із відео Російські війська завдали удару по Покровську: над містом здіймається дим
16 липня, 17:42
Річка Кальчик у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада Екоцид у Маріуполі: окупанти перетворили річку Кальчик на болото
16 липня, 17:29
Експерт назвав умови, за яких відключень світла в Україні у вересні-жовтні поточного року може не бути За сприятливих умов вимкнення світла у вересні-жовтні не буде
15 липня, 15:58
Два потяги зіткнулися у Бєлгородської області Росії, загинув машиніст. Ілюстративне фото У Бєлгородській області РФ зіткнулися два поїзди: загинув машиніст
15 липня, 13:58
У Маріуполі чути вибухи. Фото: скрин У Маріуполі вибухи: працює ППО окупантів
15 липня, 12:43

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір