Двоє людей евакуювалися з прифронтової Луганської області

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з прифронтової Макіївки вдалося вивести 2 цивільних. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.



За словами глави регіону, зараз евакуйовані перебувають у безпечному місці на Донеччині, звідки планують поїхати до родичів на Черкащину.



«Красноріченська військова адміністрація супроводжує евакуйованих, допомагаючи у вирішенні поточних питань», — зазначив він.



Лисогор закликав місцевих жителів евакуюватися, оскільки росіяни щодня обстрілюють населені пункти Луганщини.



Крім того, за його словами, загарбники 16 липня гатили по Макіївці та Невському з артилерії. Також намагалися просунутися поблизу Андріївки.



Раніше ми писали, що нещодавно відбулася евакуація із деокупованого селища Луганської області. Місцевий житель вирушив до Донецької області.