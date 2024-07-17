Двоє людей евакуювалися з прифронтової Луганської області

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з прифронтової Макіївки вдалося вивести 2 цивільних. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами глави регіону, зараз евакуйовані перебувають у безпечному місці на Донеччині, звідки планують поїхати до родичів на Черкащину.
«Красноріченська військова адміністрація супроводжує евакуйованих, допомагаючи у вирішенні поточних питань», — зазначив він.
Лисогор закликав місцевих жителів евакуюватися, оскільки росіяни щодня обстрілюють населені пункти Луганщини.
Крім того, за його словами, загарбники 16 липня гатили по Макіївці та Невському з артилерії. Також намагалися просунутися поблизу Андріївки.
Раніше ми писали, що нещодавно відбулася евакуація із деокупованого селища Луганської області. Місцевий житель вирушив до Донецької області.
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