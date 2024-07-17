Украина и Россия сегодня произвели обмен военнопленными по формуле «95 на 95»

В Украину вернулись 95 военнопленных. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Еще 95 украинских военных освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Об этом 17 июля сообщил президент Владимир Зеленский.

«Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», — заявил он.

Среди 95 освобожденных из российского плена 49 военнослужащих ВСУ, в том числе участник «воздушного моста», который добровольно вызвался на вертолете лететь на «Азовсталь», 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один боец из добровольческого формирования территориальной громады.

Об этом сообщает координационный штаб.

Среди вернувшихся домой 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать — защитники «Азовстали»), 41 воевал на донецком направлении, по девять — на луганском и запорожском, по трое — на херсонском и харьковском.

Многие украинские бойцы после плена страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находилась в плену с 2022 года. Также среди освобожденных есть боец, который считался пропавшим без вести.

Также сегодня Россия объявила об обмене военнопленными по формуле «95 на 95».

Возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении Минобороны России.

В пресс-релизе российского военного ведомства сказано, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что в среду, 17 июля, Россия и Украина намерены обменять 90 военнопленных в рамках сделки при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе предыдущего обмена, который произошел в июне и также был организован при содействии ОАЭ, Россия и Украина вернули по 90 пленных.