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Україна та Росія сьогодні здійснили обмін військовополоненими за формулою «95 на 95»

17 липня 2024, 15:37

Україна та Росія сьогодні здійснили обмін військовополоненими за формулою «95 на 95»

В Україну повернулися 95 військовополонених. Фото: Володимир Зеленський/Telegram В Україну повернулися 95 військовополонених. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Ще 95 українських військових звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Про це 17 липня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об'єднаним Арабським Еміратам – за посередництво у цьому звільненні. Як би складно це не було, шукаємо кожного, хто може бути у полоні. Маємо повернути всіх», — заявив він.

Серед 95 звільнених із російського полону 49 військовослужбовців ЗСУ, зокрема учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гелікоптері летіти на «Азовсталь», 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту та один боєць із добровольчого формування територіальної громади.

Про це повідомляє координаційний штаб.

Серед тих, хто повернувся додому, 23 воїни захищали Маріуполь (із них тринадцять — захисники «Азовсталі»), 41 воював на Донецькому напрямку, по дев’ятеро — на Луганському та Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

Багато українських бійців після полону страждають від наслідків поранень і мають хронічні захворювання, що потребують тривалого лікування. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Також серед звільнених є боєць, якого вважали зниклим безвісти.

Також сьогодні Росія оголосила про обмін військовополоненими за формулою «95 на 95».

Повернуто 95 російських військовослужбовців, натомість передано 95 військовополонених ЗСУ, – йдеться у заяві Міноборони Росії.

У пресрелізі російського військового відомства сказано, що літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії звільнених військовослужбовців доправлять до Москви.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела писало, що в середу, 17 липня, Росія та Україна мають намір обміняти 90 військовополонених у межах угоди за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Під час попереднього обміну, який відбувся у червні і також був організований за сприяння ОАЕ, Росія та Україна повернули по 90 полонених.

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