4 апреля российские войска начали наступление на Часов Яр – украинскую «крепость» к западу от руин Бахмута. Об этом пишет издание Forbes.

Через три месяца на этой недели ВС РФ наконец-то захватили самую уязвимую часть города – микрорайон «Канал». Но захват этой крохотной части Часов Яра стоил россиянам тысячи потерь. Сообщается, что Россия потеряла 99 000 военных с начала кампании наступления на Часов Яр. И хотя не все из них погибли во Часов Яре и вокруг него, значительная часть точно там была уничтожена.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан заявил, что Россия достигла определенного прогресса на месте, но даже это стоило огромных потерь.

«Потратив столько жизней за столь малую выгоду, Россия, кажется, упустила свой последний шанс нанести решающий удар Украине в этой войне», – считает он.

Скорее всего, в течение следующих месяцев будет происходить следующее: российские силы продвигаются вперед, имея огромные потери в людях и технике, одновременно нанося значительно меньшие потери украинским войскам. За каждый захваченный город или даже окраину россияне отдают десятки тысяч своих военных.

Украинский гарнизон в Часов Яре не прекращает боевые действия. Так, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что гарнизон отступил на несколько кварталов к западу через канал «Северский Донец-Донбасс», проходящий с севера на юг, поскольку российские бомбы и артиллерия уничтожили все здания в микрорайоне «Канал».

«Оборонные позиции на западной стороне канала легче защищать, поскольку россияне должны сначала его пересечь – неудобный маневр перед тем, как непосредственно атаковать украинские линии», – отметили в издании.

Напомним, что 3 июля аналитики DeepState сообщили о полном захвате россиянами микрорайона «Канал» в Часов Яре.

Позже в проекте DeepState сообщили, что российская армия стерла микрорайон «Канал».

Уже 4 июля в ВСУ подтвердили выход украинских войск из микрорайона «Канал».