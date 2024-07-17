Росія втратила понад 300 одиниць техніки для захоплення одного села на Донеччині – Forbes

У той час, як Україна і весь світ були зосереджені на російській кампанії з захоплення промислового міста Авдіївка, яка розпочалася у жовтні, військові РФ розпочали штурм села Новомихайлівка, що за 32 кілометри на південь. Про це пише видання Forbes.

Приблизно тоді, коли росіяни захопили те, що залишилося від Авдіївки в середині квітня, вони також окупували Новомихайлівку. Битва за Авдіївку обійшлася російським військам дорожче, але лише у сирому вигляді. Не менш кровопролитним за розмахом боротьби був піврічний бій за Новомихайлівку.

«Навколо Новомихайлівки Росія втратила понад 300 одиниць техніки, – повідомляє український оператор безпілотника із позивним Kriegsforscher. – Це означає, що втрати військ становлять близько 13 000 убитими та пораненими», – зазначили у виданні.

Бої були безжальні. У великій темі у соціальних мережах Kriegsforscher докладно описав втрати російських танків, у тому числі старовинних Т-54 1950-х років, Т-62 1960-х років і новіших Т-72 і Т-80. Українські міни, артилерія та безпілотники знищили десятки танків, але росіяни продовжували наступати. Один Т-80 проїхав дев'ять хвилин перед тим, як зупинитися.

«Втратою 320 одиниць техніки та потенційно тисяч військових протягом шести місяців російська армія просунулася на 6,5 кілометрів до Новомихайлівки та через неї. Чи варті руїни міста тієї ціни, яку заплатила РФ – питання, на яке можуть відповісти лише росіяни», – резюмували Forbes.

Нагадаємо, що Росії знадобилося три місяці та тисячі життів, щоб захопити один ізольований район міста Часів Яр Донецької області.