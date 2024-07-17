На Донетчине оккупанты формируют списки шахт под «приватизацию»: они могут отойти «клану кадыровцев»

Оккупационная администрация Донецкой области начала формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

У захватчиков это означает передачу имущества соприкасающимся структурам, которые затем вырезают оборудование на металл.

Оккупанты не скрывают, что регион должен «переориентировать экономику», то есть они анонсировали дальнейшее закрытие шахт. Сами шахты обычно отходят в собственность «клана кадыровцев», который неофициально управляет регионом.

Напомним, что на Луганщине оккупанты отбирают жилье переселенцев и передают его приезжающим россиянам.