На Донеччині окупанти формують списки шахт під «приватизацію»: вони можуть відійти «клану кадировців»

Окупаційна адміністрація Донецької області зпочала формувати списки ще не закритих шахт, які незабаром виставлять на продаж. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У загарбників це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал.

Окупанти не приховують, що регіон має «переорієнтувати економіку», тобто вони анонсували подальше закриття шахт. Самі шахти зазвичай відходять у власність «клану кадировців», який неофіційно керує регіоном.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти відбирають житло переселенців і передають його росіянам, що приїжджають.