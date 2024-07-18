Украинские десантники отбили штурм позиций ВСУ на Авдеевском направлении: оккупанты и их техника уничтожены

Штурм российскими войсками позиций ВСУ на Авдеевском направлении. Фото: кадр из видео

На рассвете 18 июля россияне начали штурм позиций одного из подразделений 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в 71-й бригаде.

Оккупанты выехали на двух МТЛБ по четыре-пять штурмовиков на каждом. Но до позиций ВСУ захватчики не доехали. Их заметила аэроразведка, а операторы FPV-дронов уничтожили российскую технику вместе с десантом.

Напомним, что Россия потеряла более 300 единиц техники для захвата одного села в Донецкой области.