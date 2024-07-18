Українські десантники відбили штурм позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку: окупанти та їх техніка знищені

На світанку 18 липня росіяни розпочали штурм позицій одного з підрозділів 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у 71-й бригаді.
Окупанти виїхали на двох МТЛБ по чотири-п'ять штурмовиків на кожному. Але до позицій ЗСУ загарбники не доїхали. Їх помітила аеророзвідка, а оператори FPV-дронів знищили російську техніку разом із десантом.
Нагадаємо, що Росія втратила понад 300 одиниць техніки для захоплення одного села в Донецькій області.
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