Українські десантники відбили штурм позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку: окупанти та їх техніка знищені

Штурм російськими військами позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео

На світанку 18 липня росіяни розпочали штурм позицій одного з підрозділів 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у 71-й бригаді.

Окупанти виїхали на двох МТЛБ по чотири-п'ять штурмовиків на кожному. Але до позицій ЗСУ загарбники не доїхали. Їх помітила аеророзвідка, а оператори FPV-дронів знищили російську техніку разом із десантом.

Нагадаємо, що Росія втратила понад 300 одиниць техніки для захоплення одного села в Донецькій області.