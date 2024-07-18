Армія РФ вночі обстріляла село на Донеччині: є жертви

Російські війська 18 липня вдарили по селу Плещіївка, що у Костянтинівському районі Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
За попередньою інформацією, армія РФ обстріляла населений пункт о 3:30.
«Війська РФ вбили двох цивільних осіб, пошкодили 6 приватних будинків», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що протягом минулої доби російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом знаходилися три райони регіону, зокрема, Краматорський, Бахмутський та Покровський.
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